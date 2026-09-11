फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   All India Inter-School Cricket Tournament starts on October 5.

Meerut News: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट 5 अक्तूबर से

Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:43 PM IST
विज्ञापन
All India Inter-School Cricket Tournament starts on October 5.
गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में चौधरी नरेंद्र सिंह की याद में होगा टूर्नामेंट
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में प्रथम ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अब 5 अक्तूबर से किया जाएगा। टूर्नामेंट में शहर के कई स्कूलों से दस से अधिक टीम प्रतिभाग करेंगी। पहले यह टूर्नामेंट 18 सितंबर से होना था इसकी तारीख बदल दी गई है।
क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि चौधरी नरेंद्र सिंह की याद में पहली बार स्कूलों में स्पोर्ट्स व क्रिकेट को बढ़ावा देने के उदे्श्य से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरठ में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर यह स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसमें सभी स्कूलों को एंट्री दी जाएगी। इसमें तीन वर्ग में मैच होंगे। 10 से 13 वर्ष के लिए सब जूनियर, 14 से 16 साल के लिए जूनियर और 17 से सीनियर वर्ग में मैच होंगे।
विज्ञापन

प्रत्येक वर्ग में बच्चों को श्रेष्ठ रहने पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक टीम को तीन-तीन मैच खेलने को मिलेंगे एवं विजेता, उप विजेता टीमों को ट्राफी के साथ-साथ पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। हर वर्ग में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरिज के पुरस्कार दिए जाएंगे। जो भी स्कूल में इसमें प्रवेश लेना चाहता है वह गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में अपनी एंट्री करा सकता है। उन्होंने बताया कि मेरठ में काफी संख्या में खेलों के आयोजन होते आ रहे हैं। पर यह पहली बार है कि इस स्तर पर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानाचार्या डॉ. गोपाल दीक्षित भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed