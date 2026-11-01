Meerut News: आकांक्षा ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता

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मेरठ। प्रदेश स्तरीय स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में खेलो इंडिया सेंटर की एथलीट आकांक्षा ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वर्ष 2024-25 की स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव, खेलो इंडिया सेंटर मेरठ के कोच गौरव त्यागी व प्रेम कुमार, अनु कुमार आदि ने उन्हें बधाई दी। संवाद