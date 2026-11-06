दिवाली से पहले जहरीली हुई हवा: वेस्ट यूपी में सुबह फिर छाया स्मॉग; बागपत का एक्यूआई 300 के पार पहुंचा

बागपत में सबसे खराब रही हवा, मेरठ भी प्रदूषण की चपेट में

शुक्रवार सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, बागपत का एक्यूआई 300 रहा। वहीं मेरठ में 265 और मुजफ्फरनगर में 230 दर्ज किया गया। तीनों जिलों में सुबह के समय स्मॉग का असर दिखाई दिया। खुले इलाकों और सड़कों पर धुंध की मोटी परत के कारण वातावरण में प्रदूषण महसूस किया गया।प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का खास असर नजर नहीं आ रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है।