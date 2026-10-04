Meerut News: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद चार बच्चों को लेकर युवक के घर पहुंची महिला, शादी की जिद पर अड़ी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। बिहार के किशनगंज जनपद की रहने वाली एक महिला चार बच्चों के साथ सरधना क्षेत्र के एक गांव में पहुंच गई। महिला का दावा है कि उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से गांव के एक युवक से काफी समय से बातचीत होती थी। युवक द्वारा शादी कर साथ रहने की बात कहने पर वह एक अक्तूबर को बच्चों समेत उसके घर पहुंची, लेकिन युवक के परिजनों ने उसे और उसके बच्चों को घर में रखने से इन्कार कर दिया। महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।ठाकुरगंज, किशनगंज निवासी महिला ने सरधना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी काफी समय से इंस्टाग्राम पर सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती-गणेशपुर गांव निवासी युवक से बातचीत होती थी। महिला के अनुसार, युवक ने उससे शादी कर साथ रहने की बात कही थी। इसी के चलते वह एक अक्तूबर को अपने चार बच्चों के साथ प्रेमी के घर पहुंची।महिला का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद युवक के परिजनों ने उसे, उसके बच्चों को साथ रखने से इन्कार कर दिया। महिला ने तहरीर में कहा कि वह प्रेमी से शादी कर उसके साथ रहना चाहती है। आरोप है कि घर वापस जाने पर युवक के परिजन उसके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने थाना प्रभारी से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।