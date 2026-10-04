फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   After her marriage was finalized, a young woman eloped with her lover, taking along jewelry and cash worth lakhs.

Meerut News: रिश्ता तय होने पर लाखों के आभूषण-नकदी लेकर प्रेमी संग गई युवती

Sun, 04 Oct 2026 09:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
After her marriage was finalized, a young woman eloped with her lover, taking along jewelry and cash worth lakhs.
- पुलिस युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश में लगी
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के गांव से 19 वर्षीय युवती रिश्ता पक्का होने के बाद अपने प्रेमी कुणाल के साथ लापता हो गई है। युवती घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, 69 हजार की नकदी और कपड़े भी साथ ले गई है। युवती के प्रेम प्रसंग की भनक लगने पर परिजनों ने उसका रिश्ता किसी और युवक से तय कर दिया था। नवंबर में युवती की शादी होनी है।
युवती की मां ने परतापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि एक अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे युवती अचानक घर से चली। परिजनों को पता चला कि युवती घर में रखी अलमारी से तीन सोने की अंगूठियां, दो जोड़ी सोने के झुमके, एक तोले की सोने की चेन, तीन जोड़ी चांदी की पायल और नकदी भी अपने साथ ले गई है।
विज्ञापन

मां का आरोप है कि उनकी बेटी का कुणाल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग है। तीन माह पहले परिजनों ने युवती को कुणाल के साथ पकड़ लिया था। रिश्ता तय करने के बाद परिजन उसकी शादी की तैयारियों में जुटे थे। मां ने थाना पुलिस को युवती व आरोपी को तलाश करने व नकदी-आभूषण बरामद करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश का कहना है कि महिला की शिकायत पर बहला फुसला कर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना पुलिस ने बताया है कि युवती बालिग है। उसे तलाश किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed