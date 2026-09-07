Meerut News: कल जिला कारागार जाएंगे आचार्य सौरभ सागर महाराज
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:47 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:47 PM IST
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मेरठ। वर्षा योग कर रहे आचार्य सौरभ सागर महाराज आठ सितंबर को सुबह आठ बजे जिला कारागार पहुंचकर करीब दो हजार बंदियों को धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कवयित्री डॉ. अनामिका जैन अंबर के मंगलाचरण से होगी। इसके बाद जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा आचार्य को श्रीफल भेंट करेंगे। कार्यक्रम संयोजक कवि सौरभ जैन सुमन ने बताया कि जैन समाज की ओर से बंदियों के लिए एक दिन के सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें प्याज, लहसुन और जिमीकंद का प्रयोग नहीं होगा। सुरक्षा कारणों से आचार्य के साथ अधिकतम 30 लोगों को ही जेल में प्रवेश मिलेगा। उन्होंने लोगों से जेल परिसर में अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की। रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रवचन का प्रसारण किया जाएगा।
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