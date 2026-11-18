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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के गांव भूनी निवासी संजीव पर घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी गौरव त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हमला करने वाली लोहे की नाल भी बरामद की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया।बीते 10 नवंबर को संजीव घर पर बैठा था। इसी बीच आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज कर दी थी। विरोध करने पर आरोपी लोहे की नाल से उस जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया था।पीड़ित के भाई सुनील ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि बुधवार को आरोपी सरधना-बडौत रोड़ स्थित रजबहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने लोहे की नाल बरामद की है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।