फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Accused who hit a child with a scooter arrested and sent to jail.

Meerut News: बच्चे को स्कूटी से टक्कर मारने वाल आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

Tue, 01 Sep 2026 10:23 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
Accused who hit a child with a scooter arrested and sent to jail.
-आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहियानगर क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में छह साल के बच्चे को टक्कर मारने के आरोपी अदनान को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्कूटी भी बरामद कर ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने घायल बच्चे के दादा अशफाक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

जाकिर कॉलोनी गली नंबर-2 निवासी अशफाक ने थाने पर मंगलवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका छह वर्षीय पोता रविवार दोपहर ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गली में रहने वाला अदनान स्कूटी लेकर वहां पहुंचा था। आरोप है कि आरोपी ने बिना वजह बच्चे से गाली-गलौज कर दी थी। आरोपी ने बच्चे को गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। वहीं बच्चे को धक्का दे दिया था। बच्चा वहां से जाने लगा था। इस पर आरोपी ने स्कूटी से बच्चे को तीन बार टक्कर मारी थी। टक्कर लगने से बच्चा नाली में जा गिरा था। हादसे में बच्चे को चोट आई थी। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी की स्कूटी को भी सीज कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed