Meerut News: किराना व्यापारी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में किराना व्यापारी परवेज कुरैशी पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी शास्त्रीनगर निवासी साहिल उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है।शास्त्रीनगर निवासी परवेज कुरैशी ने 22 अगस्त को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी किराना की दुकान है। आरोपी साहिल पर उसके 7 हजार रुपये उधार है। वह आरोपी से अपने पैसे वापस मांग रहा था। 22 अगस्त को पीड़ित ने आरोपी से पैसे मांगे थे। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित पर तमंचे से फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से पीड़ित बाल-बाल बचा था। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को फैसल मस्जिद कट के पास से गश्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। सीओ सिविल लाइन विश्व ज्योति राय ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।