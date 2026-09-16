Meerut News: पुलिस टीम पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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मेरठ। भावनपुर थाना पुलिस ने पुलिस पर हमला करने के मामले में वांछित चल रहे मोरना निवासी ओमवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि भावनपुर थाना क्षेत्र के मोरना गांव निवासी राहुल ब्रह्मपुरी थाना में दर्ज एक मुकदमे में वांछित था। 16 जून रात ब्रह्मपुरी और भावनपुर पुलिस ने उसके घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि, राहुल के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला किया। उन्होंने राहुल को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर फरार करा दिया।इस घटना के बाद ब्रह्मपुरी थाना के उपनिरीक्षक चंद्रभान ने भावनपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें 20 नामजद और कुछ अज्ञात लोग शामिल थे। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार रात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान मोरना गांव के बाहरी छोर से फरार आरोपी ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ओमवीर को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सीओ ने बताया कि इस मामले में इससे पहले 16 आरोपी न्यायालय में पेश हो चुके हैं।