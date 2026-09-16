Meerut News: किशोरी की हत्या में वांछित आरोपी गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे शादाब अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने और धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है।
मृतका के चाचा ने 12 जुलाई, 2026 को लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि उसकी भतीजी के साथ आरोपियों ने अश्लील हरकत की थी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार या कैंची से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी कर ली थी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी शादाब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
मेरठ। लिसाड़ी गेट पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे शादाब अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने और धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है।
मृतका के चाचा ने 12 जुलाई, 2026 को लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि उसकी भतीजी के साथ आरोपियों ने अश्लील हरकत की थी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार या कैंची से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी कर ली थी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी शादाब अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन