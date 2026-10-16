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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Accused of stealing two lakh rupees from a shop arrested

Meerut News: दुकान से दो लाख रुपये चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 07:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:46 PM IST
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Accused of stealing two lakh rupees from a shop arrested
आरोपी के पास 10 हजार रुपये हुए बरामद
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में दुकान से दो लाख रुपये चोरी करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जामुन मोहल्ला निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की रकम में से 10 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

जामुन मोहल्ला निवासी अक्षित बिंद्रा ने शुक्रवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी लालकुर्ती बाजार में कपड़ों की दुकान है। उनकी दुकान पर हिमांशु का काम करता था। पीड़ित के अनुसार उनकी दुकान पर बुधवार को दो लाख रुपये चोरी हो गए थे। वहीं वह गल्ले से पैसे निकाल कर ले गया था। घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पीड़ित ने पर आरोपी हिमांशु के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी गई थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोपहर करीब 12:55 बजे बाउंड्री के किनारे ट्यूबवेल के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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