Meerut News: किशोरी के अपहरण के आरोपी को भेजा जेल

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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के साथ के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान निवासी गांव जसड़ सुल्तान नगर को गिरफ्तार किया है। किशोरी के भाई ने आरोपी अकबर, सन्नवर, जावेद, नवाजिश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अकबर, सन्नवर, जावेद को पहले ही जेल भेज चुकी है।बता दें, कि बीते 16 जुलाई को आरोपियों ने किशोरी की अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। किशोरी के भाई ने चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर पोस्को की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी के अपहरण के मामले में जांच के दौरान आरोपी सलमान का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। शुक्रवार को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में घटना में शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।