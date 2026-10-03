Meerut News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार,जेल भेजा

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सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि शनिवार को आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब तक नौ आरोपी जेल जा चुके हैं। दो फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। विज्ञापन

- सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि शनिवार को आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब तक नौ आरोपी जेल जा चुके हैं। दो फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

किठौर। कस्बा में एक माह पूर्व समझौते के दौरान हुए जानलेवा हमले के नामजद आरोपी कस्बा के मोहल्ला नई बस्ती निवासी डब्बू उर्फ अर्श को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से हमले में प्रयुक्त एक डंडा बरामद किया है।