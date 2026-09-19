Meerut News: 24 घंटे में बाइक चोरी का आरोपी दबोचा, बाइक बरामद

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खरखौदा। थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, खरखौदा के मोहल्ला ब्लाक रोड वार्ड नंबर-11 निवासी शिवशंकर की नई मोटरसाइकिल शुक्रवार रात चोरी हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम शनिवार को क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हापुड़-मेरठ मार्ग से मंदिर वाले लिंक रोड पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में उसकी पहचान सलमान निवासी कांच का पुल, गली नंबर-18, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद कर ली।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।