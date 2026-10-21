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Meerut News: गन्ने की फसल में आग लगाने का आरोप

Wed, 21 Oct 2026 09:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:53 PM IST
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Accusation of setting fire to a sugarcane crop
- चिंदौड़ी में पुरानी रंजिश में वारदात करने का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। चिंदौड़ी गांव में मंगलवार शाम गन्ने की फसल में आग लगने से किसान को नुकसान हो गया। पीड़ित किसान ने गांव के ही एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते खेत में आग लगाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को तहरीर देकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

चिंदौड़ी निवासी अनिल पुत्र जसवंत के अनुसार, मंगलवार शाम करीब छह बजे उसके गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। आरोप लगाया कि गांव के व्यक्ति ने पुरानी रंजिश के चलते फसल में आग लगाई है। पीड़ित का कहना है कि खेत में आग लगने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा तो गन्ने की फसल जल रही थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि आग लगने के कारणों और युवक पर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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