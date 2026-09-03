Meerut News: किशोरी से छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करने का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:10 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:10 PM IST
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-परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में आरोपी नाजिम पर 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप है। किशोरी की मां के अनुसार आरोपी उनकी बेटी को रास्ते में परेशान करने, अश्लील इशारे करने और मोबाइल फोन देकर उससे बातचीत करने का दबाव बनाता है। परिजनों के विरोध के बाद आरोपी पक्ष से विवाद हो गया। किशोरी की मां ने थाने पहुंचकर तहरीर देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
पीड़ित मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी करीब 14 वर्षीय बेटी मोहल्ले में आती-जाती है। आरोप है कि नाजिम उसे परेशान करता है। आरोप है कि आरोपी किशोरी को देखकर अश्लील इशारे करते हुए छेड़छाड़ करता है। आरोपी ने किशोरी को एक मोबाइल फोन देकर उससे बातचीत करने का दबाव भी बनाया। किशोरी ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर मोबाइल फोन अपनी मां को दे दिया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी की हरकतों से उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान हो गई है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में आरोपी नाजिम पर 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप है। किशोरी की मां के अनुसार आरोपी उनकी बेटी को रास्ते में परेशान करने, अश्लील इशारे करने और मोबाइल फोन देकर उससे बातचीत करने का दबाव बनाता है। परिजनों के विरोध के बाद आरोपी पक्ष से विवाद हो गया। किशोरी की मां ने थाने पहुंचकर तहरीर देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
पीड़ित मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी करीब 14 वर्षीय बेटी मोहल्ले में आती-जाती है। आरोप है कि नाजिम उसे परेशान करता है। आरोप है कि आरोपी किशोरी को देखकर अश्लील इशारे करते हुए छेड़छाड़ करता है। आरोपी ने किशोरी को एक मोबाइल फोन देकर उससे बातचीत करने का दबाव भी बनाया। किशोरी ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर मोबाइल फोन अपनी मां को दे दिया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी की हरकतों से उनकी बेटी मानसिक रूप से परेशान हो गई है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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