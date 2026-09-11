Meerut News: तमंचे वाले युवक को छोड़ने का आरोप, पुलिस ने दूसरे का किया चालान

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सरधना। नवाबगढ़ी गांव में तमंचा लेकर घूमने के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। पकड़े गए युवक की जींस में तमंचा लगा नजर आ रहा है। वीडियो में युवक को पकड़ने वाला युवक उससे तमंचा लेकर घूमने का कारण पूछता दिखाई दे रहा है। वहीं, पुलिस ने इस मामले में तमंचा लिए दिखाई दे रहे युवक को छोड़ने के आरोपों के बीच वीडियो में नाम ले रहे अयान का शस्त्र अधिनियम में चालान कर दिया।पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो आठ सितंबर का है। नवाबगढ़ी निवासी अयान को पुलिस ने जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि आठ सितंबर को अयान गांव में आरिफ के घर के सामने घूम रहा था। आरिफ ने उसे वहां घूमने को लेकर टोका तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि अयान ने आरिफ के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद आरिफ ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान अयान की जींस में तमंचा लगा दिखाई दिया।बताया गया कि आरिफ ने आसपास मौजूद लोगों से घटना का वीडियो बनवाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अयान को थाने ले आई। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया।मामला तब दोबारा चर्चा में आया जब घटना का वीडियो स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुपों में वायरल हो गया। वीडियो में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि वीडियो में तमंचा लिए दिखाई दे रहे युवक पर कार्रवाई होने के बजाय पुलिस ने अयान का चालान किया है। अयान और आरिफ के बीच करीब 20 दिन पहले भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तमंचा लेकर दिखाई दे रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो और घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चालान किया गया है।