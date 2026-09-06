Meerut News: महिला से मारपीट और अभद्रता का आरोप, गर्भवती ननद से भी मारपीट

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रोहटा। एक गांव में बच्चे के साथ मारपीट के विवाद को लेकर महिला ने दो लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि एक आरोपी उसे जबरन अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची उसकी गर्भवती ननद के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।शिकायत में महिला ने बताया कि उसका पति एसएसबी में सिपाही है और वर्तमान में ड्यूटी पर तैनात है। आरोप है कि पांच सितंबर की शाम उसका बेटा दूध लेने जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।महिला के अनुसार, अगले दिन आरोपी ने अपने बेटे को भेजकर उसे और उसके परिवार को अपने घर बुलाया। उसने पति के ड्यूटी से लौटने के बाद आने की बात कही। आरोप है कि इस पर आरोपी उसके घर पहुंच गया और वहां गाली-गलौज व अभद्रता करने लगा। बाद में जब महिला मामले में बातचीत करने उसके घर गई तो आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी।महिला का आरोप है कि उसे खींचकर घर के अंदर ले जाया गया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर महिला की ननद बीच-बचाव के लिए पहुंची। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। महिला ने बताया कि उसकी ननद गर्भवती है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।