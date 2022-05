{"_id":"6278b498a052312f2e50cd39","slug":"accident-speeding-truck-rammed-into-jugaad-vehicle-from-behind-two-people-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ वाहन में पीछे से मारी टक्कर, दो लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 09 May 2022 11:58 AM IST