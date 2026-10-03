Meerut News: रास्ता रोककर युवक पर हमला, चार नामजद
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:52 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पल्लमपुरम के पी-पॉकेट फेज-2 निवासी वंश ने चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पल्लवपुरम थाने में दर्ज प्राथमिकी में वंश ने बताया कि 29 सितंबर को वह अपने पिता के साथ दांतल से लौट रहा था। आरोप है कि डौरली गेट के सामने कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और हमला कर दिया। मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। पीड़ित ने पुलिस से मेडिकल कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वंश का आरोप है कि इससे पहले भी आरोपी उसे कई बार फोन और एसएमएस के माध्यम से धमकी दे चुके हैं और गाली-गलौज करते हैं। पीड़ित ने बताया कि हमले के दौरान भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने विहान, साहिल, दानिश और सुल्तान व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
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मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पल्लमपुरम के पी-पॉकेट फेज-2 निवासी वंश ने चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पल्लवपुरम थाने में दर्ज प्राथमिकी में वंश ने बताया कि 29 सितंबर को वह अपने पिता के साथ दांतल से लौट रहा था। आरोप है कि डौरली गेट के सामने कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और हमला कर दिया। मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। पीड़ित ने पुलिस से मेडिकल कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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वंश का आरोप है कि इससे पहले भी आरोपी उसे कई बार फोन और एसएमएस के माध्यम से धमकी दे चुके हैं और गाली-गलौज करते हैं। पीड़ित ने बताया कि हमले के दौरान भी उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने विहान, साहिल, दानिश और सुल्तान व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
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