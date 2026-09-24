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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A young man was stopped in the market and beaten for not making a purchase at a clothing shop.

Meerut News: कपड़े की दुकान से खरीदारी न करने पर युवक को बाजार में रोककर पीटा

Thu, 24 Sep 2026 08:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:08 PM IST
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A young man was stopped in the market and beaten for not making a purchase at a clothing shop.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। कस्बे के मोहल्ला हरलालपुरा निवासी युवक ने कपड़े की दुकान से खरीदारी नहीं करने पर व्यापारी पर उसे भरे बाजार में रोककर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में युवक घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों के साथ थाने पहुंचा और आरोपी व्यापारी के खिलाफ नामजद तहरीर दी।
पीड़ित आमिर पुत्र अनीस ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सुपर मार्केट स्थित एक दुकान पर काम करता है। बृहस्पतिवार शाम बजे वह दुकान मालिक के दूसरे भाई की दुकान पर कपड़े खरीदने गया था। आरोप है कि दुकान पर उसे पुराने रखे कपड़े दिखाए गए। कपड़े पसंद नहीं आने पर उसने वहां से खरीदारी नहीं की और दूसरी दुकान से कपड़े खरीदने चला गया।
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आरोप है कि दूसरी दुकान से कपड़े खरीदकर लौटते समय व्यापारी ने उसे बाजार में रोक लिया। कपड़े उसकी दुकान से नहीं खरीदने की बात को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट की। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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