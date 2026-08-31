Meerut News: हर्रा में बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। नगर पंचायत हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्रा के भवन निर्माण के लिए करीब 3.47 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।इस संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय वर्धन तोमर ने उपजिलाधिकारी सरधना और नगर पंचायत हर्रा के अधिशासी अधिकारी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने नगर पंचायत बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर एसडीएम की आख्या के साथ पत्रावली जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। शासन स्तर से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पेयजल, खेल, कृषि, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य सामाजिक क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे गए थे। इसी क्रम में सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद की ओर से हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृत किया।भूमि की मांगी गई आख्याजिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। पत्र में बताया गया कि प्रस्तावित भूमि पर पहले से स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। यदि भवन निर्माण के लिए नई भूमि चयनित की गई है तो नगर पंचायत बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराने के साथ एसडीएम सरधना की आख्या भी प्रस्तुत करनी होगी। एडीएम ने निर्देश दिए हैं कि नगर पंचायत बोर्ड से प्रस्ताव और एसडीएम की आख्या प्राप्त कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए।