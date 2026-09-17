फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A mock drill will be held today to assess preparedness for dealing with disasters.

Meerut News: आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज होगी मॉक ड्रिल

Thu, 17 Sep 2026 05:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
A mock drill will be held today to assess preparedness for dealing with disasters.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

मेरठ। प्राकृतिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की जमीनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। यह शुक्रवार को मेरठ समेत प्रदेश के 34 संवेदनशील जनपदों की 157 तहसीलों में की जाने की तैयारी है। मेरठ की चारों तहसीलों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में होने वाले इस अभ्यास का मुख्य विषय भूकंप, औद्योगिक (रासायनिक) दुर्घटनाएं और अग्नि सुरक्षा होगा। इस संबंध में तीन सितंबर को प्राधिकरण द्वारा एक ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी (एनआईसी) कक्ष से विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने आगामी ड्रिल की रूपरेखा समझी थी।
विज्ञापन




उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेंद्र डिमरी ने कहा कि किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी समन्वय स्थापित करना सबसे अहम है। अधिकारियों को बचाव व राहत कार्यों के सुचारू संचालन और अपने-अपने विभागों की तय जिम्मेदारियों के अनुसार मुकम्मल तैयारियां सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। कहा गया कि यह कवायद भविष्य में किसी भी आकस्मिक आपदा से होने वाले जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में बेहद अहम साबित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed