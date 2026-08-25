Meerut News: मारपीट प्रकरण<bha>--</bha>मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग रखी
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:17 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:17 PM IST
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मेरठ। आईपीएस अविनाश पांडेय, इंस्पेक्टर अखिलेश गौड के खिलाफ सपा नेता विपिन मनोठिया ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा दिया। विपिन ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ितों को न्याय एवं आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। जांच को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखा जाए। किसी भी व्यक्ति के पद, प्रभाव या दबाव के कारण कार्रवाई प्रभावित न हो। संवाद
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