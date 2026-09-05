Meerut News: बैंक पर सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल अपनी ही बाइक की सुरक्षा नहीं कर सका, चोरी हुई

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मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगल पांडे नगर में इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर से शुक्रवार को हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार की बाइक चोरी हो गई। हेड कांस्टेबल वर्तमान में इसी बैंक पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो पुलिस लाइन में रहते हैं।फिरोजाबाद निवासी हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार की वर्तमान में मंगल पांडे नगर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की सुरक्षा में ड्यूटी चल रही है। शुक्रवार को वह ड्यूटी के लिए बाइक से बैंक पहुंचे थे। बाइक को बैंक के पास खड़ी करके वो ड्यूटी करने लगे। इसी दौरान किसी ने हेड कांस्टेबल की बाइक चोरी कर ली। उन्होंने मेडिकल थाने पर तहरीर दी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस को एक कैमरे में संदिग्ध दिखाई दिया है। सीओ सिविल लाइन विश्व ज्योति राय का कहना है कि चोर की तलाश के लिए एक टीम लगा दी गई है। जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा।-बृहस्पतिवार को चार थाने में दर्ज हुई वाहन चोरी की प्राथमिकीकंकरखेड़ा, सदर बाजार, सिविल लाइन व देहली थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को वाहन चोरी की सात प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिले में रोजाना वाहन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोर वाहन चोरी कर पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहे है। चोर कम दामों में दूसरे जिले में चोरी के वाहन बेचने का काम कर रहे है।