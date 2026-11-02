Meerut News: सुभारती में कल को होगा सनातन राष्ट्र निर्माण पर मंथन

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में चार नवंबर को सनातन राष्ट्र एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। जिसमें जनरेशन अल्फा और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने पर विचार-विमर्श होगा।संगोष्ठी में कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मुख्य अतिथि होंगे। इसमें वक्ता भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार रखेंगे। साथ ही आधुनिकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सुभारती समूह के संस्थापक डॉ. अतुल कृष्ण की ओर से लिखित एवं संपादित पुस्तक राष्ट्र अनुभूति के विस्तारित संस्करण का विमोचन किया जाएगा।इस अवसर पर 21 अक्तूबर को आयोजित अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। महापर्व के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध लेखन, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. अतुल कृष्ण, कुलपति प्रो. वीके मित्तल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. शल्या राज सहित अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित होगा। आयोजकों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और प्रबुद्धजनों से संगोष्ठी में शामिल होने की अपील की है।