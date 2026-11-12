Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A cleanliness drive was conducted at Surajkund Park.

Meerut News: सूरजकुंड पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया

Thu, 12 Nov 2026 08:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
A cleanliness drive was conducted at Surajkund Park.
मेरठ। पहल एक प्रयास वॉलंटियर्स की ओर से रविवार को लगातार सूरजकुंड पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवकों ने पार्क में जगह-जगह पड़े कूड़े को उठाकर सफाई की। पार्क में घूमने वाले लोगों से बातचीत कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वयंसेवकों ने अनुरोध किया कि पार्क में कूड़ा न फैलाएं और इसे साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। अभियान की कप्तान अर्चना उपाध्याय, शैली रस्तोगी और कविता बैम्बी रहीं। अभियान में राजीव अग्रवाल, पंकज पहल, अरुण शर्मा, शिवेंद्र बैम्बी, भव्य जैन, रितुराज, अर्पित भारद्वाज, अमोघ, चिराग नागर, राहुल अग्रवाल सहित अन्य का सहयोग रहा। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed