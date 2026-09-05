Meerut News: कृष्ण के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान

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मेरठ। आर्य समाज शास्त्रीनगर में शनिवार को कृष्ण जन्मोत्सव एवं वेद प्रचार समारोह के तृतीय सत्र का शुभारंभ यज्ञ के साथ हुआ। आचार्य रणधीर शास्त्री एवं डॉ. इंद्रदेव शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न कराया गया।यजमान सुशील कुमार गुप्ता, निशांत एवं अतुल वर्मा सपत्नीक रहे। बिजनौर से आए आर्य भजन उपदेशक पंडित नरेश दत्त आर्य ने सुमधुर भजनों एवं वैदिक उपदेश के माध्यम से योगीराज श्रीकृष्ण के गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन और श्रेष्ठ आचरण को जीवन में उतारना है।कार्यक्रम का संचालन मंत्री मदनपाल सिंह तोमर और सत्यपाल सिंह ने किया। अध्यक्षता संरक्षक दिगंबर सिंह चौहान एवं विनीता त्यागी ने की। कार्यक्रम में मेरठ के विभिन्न समाजों से आए समाज के लोग उपस्थित रहे। आयोजन में प्रधान सूरजपाल सिंह, कोषाध्यक्ष रामौतार आर्य, दिनेश कक्कड़, देवेंद्र शिशौदिया, धर्मवीर शर्मा, विभा आर्या, दीपा आर्या, डॉ. वीरेंद्र आर्य रहे।