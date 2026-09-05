Meerut News: नंदोत्सव पर मंदिरों में गूंजे कृष्ण भक्ति के जयकारे

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- झांकियां और फूल बंगले बने आकर्षण का केंद्रमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। नंदोत्सव पर शहर के मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ कार्यक्रम हुए। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कान्हा को पालने में झुलाया और बच्चों को खिलौने बांटे गए। अर्धरात्रि में आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के बाहर मेले का माहौल रहा। बच्चों ने झूले झूले और फास्ट फूड का आनंद लिया।शक्तिधाम मंदिर में संत नीरज मणि ऋषि के सानिध्य में सुबह से जाप और शाम को अमृतवाणी सत्संग हुआ। कचहरी पुल मेरठ कॉलेज रोड व्यापार संघ द्वारा शिव हनुमान मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गईं। श्रीकृष्ण का झूला, बर्फ से बनी भगवान की आकृतियां, बाबा अमरनाथ का शिवलिंग और देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में आचार्य पंडित राकेश बसलियाल ने भगवान का विधि विधान से अभिषेक कराया। इसके बाद महाआरती हुई।बुढ़ाना गेट धर्मेश्वर महादेव मंदिर में नंदोत्सव कार्यक्रम में पूजन राज्यसभा सदस्य एवं मंदिर समिति महामंत्री डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया। वामन भगवान मंदिर सदर गंज बाजार में फूलों से भव्य फूल बंगला सजाया गया।महताब सिनेमा स्थित बाबा कालेश्वर महादेव मंदिर में बाबा अमरनाथ बर्फानी, चूड़ी वाले कान्हा और नौका विहार की आकर्षक झांकियां सजाई गई।पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। मंदिर अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, महामंत्री अमन गुप्ता, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी रहे। बागपत रोड खाटू श्याम मंदिर और शहर मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।