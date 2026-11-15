Meerut News: युवाओं को रालोद से जोड़ने का आह्वान

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रोहटा। गांव रोहटा में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें पार्टी की नीतियों और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया ने युवाओं से पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। दहिया ने बताया कि रालोद किसानों, मजदूरों, युवाओं और सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करता है। युवाओं की ऊर्जा से संगठन को नई मजबूती मिल सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर आमजन की समस्याएं उठाने की अपील की। साथ ही पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अध्यक्षता इंद्रपाल और संचालन रवि भारत चिकारा ने किया। शिवकुमार, यशु, सचिन, गुड्डू, वीरेंद्र वाल्मीकि, आदित्य वाल्मीकि, रोहित, वीर राठी और उत्तम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।