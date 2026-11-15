Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A call to connect the youth with the RLD

Meerut News: युवाओं को रालोद से जोड़ने का आह्वान

Sun, 15 Nov 2026 09:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:14 PM IST
विज्ञापन
A call to connect the youth with the RLD
रोहटा। गांव रोहटा में रालोद की बैठक में विचार रखते रणवीर दहिया। संवाद
रोहटा। गांव रोहटा में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें पार्टी की नीतियों और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया ने युवाओं से पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। दहिया ने बताया कि रालोद किसानों, मजदूरों, युवाओं और सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करता है। युवाओं की ऊर्जा से संगठन को नई मजबूती मिल सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर आमजन की समस्याएं उठाने की अपील की। साथ ही पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अध्यक्षता इंद्रपाल और संचालन रवि भारत चिकारा ने किया। शिवकुमार, यशु, सचिन, गुड्डू, वीरेंद्र वाल्मीकि, आदित्य वाल्मीकि, रोहित, वीर राठी और उत्तम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed