मेरठ: गाजियाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले लोकतंत्र सेनानी लापता, 10 दिन से नहीं मिला सुराग
मेरठ के खरखौदा निवासी 77 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी मंशाराम गुप्ता आठ नवंबर को गाजियाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले थे। दस दिन बाद भी उनका पता नहीं चला है।
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मेरठ के खरखौदा कस्बे के मुख्य बाजार निवासी लोकतंत्र सेनानी मंशाराम गुप्ता (77) रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। आठ नवंबर को गाजियाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले मंशाराम का दस दिन बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। उनके वापस नहीं लौटने से परिजन परेशान हैं। परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर तलाश करने के साथ ही पुलिस से उनकी सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है।
परिजनों के अनुसार, मंशाराम गुप्ता आठ नवंबर को घर से निकले थे। उन्होंने गाजियाबाद जाने की बात कही थी। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटे। शुरुआत में परिजनों ने उनके आने का इंतजार किया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जब उनसे संपर्क नहीं हो सका तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी।
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मंशाराम गुप्ता के लापता होने के बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया। संभावित स्थानों पर भी उनकी तलाश की गई, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लगातार तलाश के बावजूद सुराग नहीं मिलने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है।
पुत्रवधू ने थाने पहुंचकर दी गुमशुदगी की सूचना
परिजनों की ओर से तलाश किए जाने के बाद भी मंशाराम का पता नहीं चला तो 15 नवंबर को उनकी पुत्रवधू रेनू गुप्ता थाने पहुंचीं। उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी और मंशाराम गुप्ता को तलाशने की मांग की। परिवार ने पुलिस से उनकी सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है।