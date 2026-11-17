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हस्तिनापुर। कस्बे के जैन स्थानक में माला देवी जैन की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर में कुल 650 मरीजों की ओपीडी की गई। इनमें से करीब 220 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। चयनित मरीजों को चार बसों से एडीके जैन आई हॉस्पिटल, खेकड़ा (बागपत) भेजा गया। वहां उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। डॉ. भूपेश कुमार राघव, डॉ. संजय, डॉ. आशीष, डॉ. अशोक, डॉ. रविंद्र और डॉ. सोमपाल सहित कई चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। अनिल कुमार जैन, सुधीर कुमार जैन और वर्धमान परिवार ने निशुल्क दवाइयां तथा चश्मे बांटे। प्रवीण कुमार जैन, सुभाष चंद जैन, विद्यासागर जैन और दीपक जैन ने आयोजन में विशेष सहयोग दिया।