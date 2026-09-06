Meerut News: मास्टर शेफ प्रतियोगिता में 38 विद्यार्थियों ने जीते पुरस्कार

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मुकुट मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट ने रविवार को मेरठ मास्टर शेफ 2026 प्रतियोगिता का आयोजन मुकुट महल में किया है। इस प्रतियोगिता में शहर के यूपी बोर्ड के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य बच्चों में पाक कला के प्रति रुचि जगाना और उन्हें स्वस्थ भोजन के महत्व से अवगत कराना रहा।ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को प्लास्टिक के हानिकारक उपयोग के बारे में जागरूक करना है।प्रतियोगिता में नव्या, सुषमा, जमींखातूं और कंगना सहित 38 बच्चे विजयी रहे। आर्य कन्या इंटर कॉलेज, चावली देवी कन्या इंटर कॉलेज और दिगंबर जैन सदर समेत 20 स्कूलों के 500 से ज्यादा छात्रों ने इसमें भाग लिया। चावली देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सीमा झारिया ने इस पहल की सराहना की।मुख्य अतिथि व आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य विनती अग्रवाल ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मास्टर शेफ जैसी प्रतियोगिता केवल स्वाद और व्यंजनों की नहीं है। यह बालिकाओं में रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है। यह उनमें आत्मनिर्भरता और जीवनोपयोगी कौशल भी विकसित करती है। ट्रस्ट के सदस्य विभा रस्तोगी, प्रियंका अग्रवाल, विकास रस्तोगी, संजीव, निशु और नैना भी मौजूद रहे।