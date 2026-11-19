माछरा। ब्लॉक माछरा के गांव कासमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेला आयोजित हुआ। समाजसेवी कल्लू सैनी ने गो-पूजन और फीता काटकर शुभारंभ किया। यह शिविर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मेरठ पवित्रजीत सिंह के निर्देशन में लगा। पशुपालन विभाग की टीम ने 313 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्हें आवश्यकतानुसार दवाइयां भी निशुल्क वितरित की गईं। माछरा पशु चिकित्सालय प्रभारी अमरजीत सिंह ने पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाने और पशुओं की उचित देखभाल के लिए जागरूक किया। वेटरनरी फार्मासिस्ट धर्म सिंह, हीरालाल और हरवीर सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

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