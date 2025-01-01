Mau News: 15वें दिन मोहम्मदाबाद गोहना पहुंची जेन-जेडी कनेक्ट यात्रा

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यह यात्रा मऊ शहर से प्रस्थान कर मिर्जाहादीपुरा, मतलूपुर, बरलाई और खुरहट बाजार जैसे प्रमुख इलाकों से गुजरी। इन स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर स्थानीय युवाओं और नागरिकों से संवाद किया गया। इन सभाओं में मुख्य रूप से शिक्षा के गिरते स्तर, रोजगार के अवसरों की कमी, सरकारी संस्थानों की बदहाल स्थिति और प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्ती प्रक्रियाओं में व्याप्त अनिश्चितता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।जस्टिस मोर्चा के जय मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा आज के समय में केवल रोजगार, पूरी तरह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है। सरकार को युवाओं के इन जायज सवालों पर तत्काल और गंभीरता से विचार करते हुए एक निश्चित भर्ती कैलेंडर जारी करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी रिक्त सरकारी पदों को शीघ्र भरा जाए, लंबित पड़ी भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जस्टिस मोर्चा की 10 सूत्रीय मांगों से युवाओं और आम नागरिकों को अवगत कराना और प्रदेशभर के नौजवानों को उनके बुनियादी अधिकारों के लिए एकजुट करना है।जय मौर्य ने जानकारी दी कि यह जेन-जेडी कनेक्ट यात्रा आगामी 2 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले एक बड़े युवा आंदोलन के रूप में अपने अगले चरण में प्रवेश करेगी। इस ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में जाकर युवाओं से सीधा संपर्क किया जा रहा है और उन्हें इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है।