Mau News: युवतियों ने किया गरबा-डांडिया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
नगर के ब्राह्मण टोला स्थित बाबा बिहारी दास मंदिर में आयोजित श्री गणेश उत्सव के तहत बृहस्पतिवार को दो दिवसीय गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक सामूहिक गरबा और डांडिया की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी ने किया। इसके बाद ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच गरबा और डांडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक अंदाज में गरबा-डांडिया प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।
कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
विज्ञापन
इस अवसर पर दशरथ पाटिल, सुरेंद्र वर्मा, राजेश उपाध्याय, प्रदीप जायसवाल, दीपक शुक्ला, पंकज जायसवाल और संजय वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी ने किया। इसके बाद ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच गरबा और डांडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक अंदाज में गरबा-डांडिया प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
विज्ञापन
इस अवसर पर दशरथ पाटिल, सुरेंद्र वर्मा, राजेश उपाध्याय, प्रदीप जायसवाल, दीपक शुक्ला, पंकज जायसवाल और संजय वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।