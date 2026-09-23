Mau News: युवतियों ने किया गरबा-डांडिया

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कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी ने किया। इसके बाद ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच गरबा और डांडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक अंदाज में गरबा-डांडिया प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।इस अवसर पर दशरथ पाटिल, सुरेंद्र वर्मा, राजेश उपाध्याय, प्रदीप जायसवाल, दीपक शुक्ला, पंकज जायसवाल और संजय वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।