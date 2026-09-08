मऊ: शराब की दुकान पर लाठी-डंडा लेकर पहुंचीं सैकड़ों महिलाएं, चार घंटे चला धरना; तहसीलदार ने दिया आश्वासन

महिलाओं के धरने के दौरान मृतक रामअवतार सिंह की पत्नी अनिता सिंह भी मौके पर पहुंचीं। पति की मौत के सदमे में वह बार-बार अचेत होती रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के चार दिन बीतने के बाद भी हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की।



बोझी चौकी प्रभारी हरेंद्र कुशवाहा ने महिलाओं से शिकायती पत्र लेकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर धरने पर बैठी रहीं। बाद में आबकारी निरीक्षक मुहम्मद अदनान और स्थानीय पुलिस ने भी कई बार महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी रहीं।



करीब चार घंटे बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार अमरनाथ को महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने समेत अन्य मांगों को लेकर शिकायती पत्र सौंपा। अधिकारियों की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने धरना समाप्त किया।



नायब तहसीलदार अमरनाथ ने बताया कि महिलाओं की ओर से शिकायती पत्र मिला है। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।