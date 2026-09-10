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Mau News: रानीपुर में महिला से मंगलसूत्र छीना, बाइक सवार फरार

Thu, 10 Sep 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:06 AM IST
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Mangalsutra snatched from woman in Ranipur, bike rider absconds
रानीपुर थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे बुधवार दोपहर बाइक सवार उचक्के ने एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया और मऊ की ओर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने 112 नंबर पर सूचना देने के साथ थाने में तहरीर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के वलीदपुर निवासी प्रीति पत्नी अक्षय कुमार इन दिनों अपने मायके रानीपुर आई थीं। बुधवार दोपहर वह रानीपुर बाजार स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान से अंकपत्र लेने गई थीं। अंकपत्र लेकर लौटते समय वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे सुनसान रास्ते पर पहुंचीं। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद बाइक सवार उचक्के ने झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र छीन लिया। प्रीति के शोर मचाने से पहले ही आरोपी मऊ की ओर भाग निकला। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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