Mau News: शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने मुख्य मार्ग किया जाम

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साथ ही दुकान को अन्यत्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।महिलाओं का आरोप था कि शराब की दुकान होने से शाम कोशराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। नशे में धुत लोग आने-जाने वाली महिलाओं और युवतियों पर छींटाकशी करते हैं और अभद्रता करते हैं। सुशीला देवी, दसरावती, आशा, प्रेमशीला, मंजू, मालती और रुनिया समेत अन्य महिलाओं ने कहा कि दुकान खुलने के बाद गांवों में शराब का सेवन बढ़ा है। इसके चलते आए दिन घरों में विवाद की स्थिति भी पैदा होती है।बताया जाता है कि अमिला-बोझी मुख्य मार्ग पर मुजार बुजुर्ग के समीप करीब डेढ़ वर्ष पहले लाइसेंसी देशी शराब की दुकान खोली गई थी। दुकान के पास से करीब आधा दर्जन गांवों के हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। महिलाओं का कहना है कि इतने व्यस्त मार्ग पर शराब की दुकान संचालित होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।