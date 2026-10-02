Mau News: रास्ते के विवाद में महिला से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

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दोहरीघाट। थाना क्षेत्र के बेलौली सोनबरसा गांव निवासी रंजू की तहरीर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने बुधवार की शाम पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि रास्ते के विवाद में आरोपियों ने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। प्राथमिकी के अनुसार बीते 29 सितंबर को व अपने पट्टीदार के दरवाजे के रास्ते से होकर बाथरूम जा रही थीं। इसी बात से नाराज होकर अंजलि, अंशिका, अंजू, गीता और आदर्श ने उन्हें रोक लिया। गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। रंजू घर पर अकेली रहती हैं, जिसका फायदा उठाकर पट्टीदार आए दिन बहाना बनाकर उनके साथ मारपीट करते रहते हैं। पूर्व में भी इनके बीच विवाद हुआ था, जिसमें सुलह-समझौता हो गया था। फिर भी उनकी हरकतों में सुधार नहीं आया। थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।