Mau News: जिन कंधों पर चढ़कर आगे बढ़े, आज उन्हें ही भूल रहे हैं लोग - डीएम

विज्ञापन

मुहम्मदाबाद गोहना। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर बृहस्पतिवार को डीएम आनंद वर्धन कस्बा स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धजनों से आशीर्वाद लिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने सभी वृद्ध महिला-पुरुषों को फल, मिठाई और वस्त्र वितरित किए। पूर्व में हुए स्वास्थ्य परीक्षण में चिह्नित जरूरतमंद वृद्धों को चश्मा दिया। उनसे संवाद करते हुए डीएम भावुक हो गए। कहा कि समाज की यह कैसी विडंबना है कि आज बुजुर्गों को अपना घर छोड़कर आश्रम में रहना पड़ रहा है। यह हमारे लिए उचित नहीं है। हम सभी के लिए यह सोचने का विषय है कि जिनके कंधों पर चढ़कर हम आगे बढ़े, आज जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हम उन्हें भूल रहे हैं और खुद से दूर कर रहे हैं। इस दौरान एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री, लक्ष्मी राम प्रसाद, रश्मि मिश्रा, एके वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।