Mau News: कार-बुलेट की टक्कर में दो घायल, जिला अस्पताल रेफर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:08 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:08 AM IST
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रामपुर थाना क्षेत्र के ढंढवल पटराव पुलिस चौकी अंतर्गत फतहपुर ताल रतोय बाजार में बुधवार सुबह कार और बुलेट बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे मधुबन-बेल्थरा मार्ग पर पुलिस बूथ के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मधुबन की ओर से जा रही बुलेट और बेल्थरा की ओर से आ रही कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पूजन यादव (55) निवासी परसिया देवार, थाना बरहज, देवरिया और लालू (45) निवासी धर्मपुर विशुनपुर, थाना मधुबन घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतहपुर मंडाव पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। रामपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सरोज ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है।
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