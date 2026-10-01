Mau News: चांदपट्टी ने मेघई को हराया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:04 AM IST
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क्षेत्र के कमालपुर पहाड़पुर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एवन मोबाइल क्लब चांदपट्टी, आजमगढ़ और जेएमडी मेघई, आजमगढ़ के बीच खेला गया।
इसमें एवन मोबाइल क्लब चांदपट्टी ने जेएमडी मेघई को 17-14 से हराकर खिताब जीत लिया। मुख्य अतिथि समाजसेवी महेंद्र यादव ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कुल 29 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मुकाबला अलीपुर और शेरपुर कुटी के बीच हुआ, जिसमें अलीपुर की टीम विजयी रही।
इसके अलावा मालव, चकजाफरी, डीसी क्लब हिंडोला, नेहरू क्लब देवसीपुर, शमशाबाद, कमालपुर, देवरिया फाइटर और विशाल मेडिकल क्लब लग्गूपुर समेत अन्य टीमों ने प्रतिभाग किया। तीसरा स्थान विशाल मेडिकल क्लब लग्गूपुर को मिला। इस दौरान देवसीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान वीरेंद्र राजभर, ओटनी के प्रमोद यादव और कमालपुर पहाड़पुर की ग्राम प्रधान देवंती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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इसमें एवन मोबाइल क्लब चांदपट्टी ने जेएमडी मेघई को 17-14 से हराकर खिताब जीत लिया। मुख्य अतिथि समाजसेवी महेंद्र यादव ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में कुल 29 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मुकाबला अलीपुर और शेरपुर कुटी के बीच हुआ, जिसमें अलीपुर की टीम विजयी रही।
इसके अलावा मालव, चकजाफरी, डीसी क्लब हिंडोला, नेहरू क्लब देवसीपुर, शमशाबाद, कमालपुर, देवरिया फाइटर और विशाल मेडिकल क्लब लग्गूपुर समेत अन्य टीमों ने प्रतिभाग किया। तीसरा स्थान विशाल मेडिकल क्लब लग्गूपुर को मिला। इस दौरान देवसीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान वीरेंद्र राजभर, ओटनी के प्रमोद यादव और कमालपुर पहाड़पुर की ग्राम प्रधान देवंती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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