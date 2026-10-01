Mau News: बिजलीकर्मी सहित दो पर लापरवाही की प्राथमिकी

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तहरीर में आरोप लगाया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी बिजली स्टेशन पहुंचकर कर्मचारी को तार के संबंध में जानकारी दी थी। इसके बावजूद बिजलीकर्मी अनिल कुमार ने सुशील मौर्य के कहने पर तार से छेड़छाड़ की और बिना सूचना दिए बिजली आपूर्ति शुरू कर दी। इससे सुग्रीम साहनी तार की चपेट में आ गए। राहुल ने तार नीचे होने की शिकायत एसडीओ और जेई से कई बार किए जाने का भी उल्लेख किया है। प्रभारी निरीक्षक केके गुप्ता ने बताया कि राहुल साहनी की तहरीर पर सुशील मौर्य और अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 ककराडीह में बिजली के तार की चपेट में आने से 55 वर्षीय सुग्रीम साहनी की मौत के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारी समेत दो लोगों के खिलाफ लापरवाही की प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई मृतक के भतीजे राहुल साहनी की तहरीर पर की गई। तहरीर के अनुसार, सुग्रीम साहनी 29 सितंबर की शाम करीब सात बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान 11 हजार वोल्ट के नीचे लटक रहे तार की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल का आरोप है कि तार पहले से नीचे लटक रहा था और इसकी शिकायत गांव के लोगों व सभासद प्रतिनिधि ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से की थी।