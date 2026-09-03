Mau News: सरयू फिर बढ़ने लगी, देवरांचल में लौटने लगा बाढ़ का पानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:29 AM IST
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मधुबन। तहसील क्षेत्र के देवरांचल में सरयू नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने की रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन जलस्तर में फिर से वृद्धि होने से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। करीब एक सप्ताह पहले सरयू नदी का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब पहुंचने के बाद तेजी से घटने लगा था।
बुधवार सुबह आठ बजे हाहा नाला रेगुलेटर पर नदी का जलस्तर 65.24 मीटर दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह यह 65.16 मीटर था। यानी 24 घंटे में जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। नदी का खतरा बिंदु 66.31 मीटर है। गत माह नदी ने 66.06 मीटर की अधिकतम ऊंचाई को छुआ था। इसके बाद पानी लगातार घटते हुए 65 मीटर से भी नीचे पहुंच गया था। इससे देवरांचल के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर बढ़ने लगा है।
जलस्तर बढ़ने के कारण गांवों के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। इससे किसानों के साथ पशुपालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खेतों में पानी भरने से हरे चारे का संकट खड़ा हो गया है। हाहा नाला रेगुलेटर पर तैनात अवर अभियंता मुहम्मद इमरान ने बताया कि पिछले चार दिनों से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। हालांकि, अभी पानी बढ़ने की रफ्तार धीमी है। नदी का जलस्तर फिलहाल खतरा बिंदु से करीब एक मीटर नीचे है।
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बुधवार सुबह आठ बजे हाहा नाला रेगुलेटर पर नदी का जलस्तर 65.24 मीटर दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह यह 65.16 मीटर था। यानी 24 घंटे में जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। नदी का खतरा बिंदु 66.31 मीटर है। गत माह नदी ने 66.06 मीटर की अधिकतम ऊंचाई को छुआ था। इसके बाद पानी लगातार घटते हुए 65 मीटर से भी नीचे पहुंच गया था। इससे देवरांचल के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर बढ़ने लगा है।
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जलस्तर बढ़ने के कारण गांवों के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। इससे किसानों के साथ पशुपालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खेतों में पानी भरने से हरे चारे का संकट खड़ा हो गया है। हाहा नाला रेगुलेटर पर तैनात अवर अभियंता मुहम्मद इमरान ने बताया कि पिछले चार दिनों से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। हालांकि, अभी पानी बढ़ने की रफ्तार धीमी है। नदी का जलस्तर फिलहाल खतरा बिंदु से करीब एक मीटर नीचे है।
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