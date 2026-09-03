फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   The Saryu began to rise again; floodwaters started returning to the Devranchal region.

Mau News: सरयू फिर बढ़ने लगी, देवरांचल में लौटने लगा बाढ़ का पानी

Thu, 03 Sep 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
The Saryu began to rise again; floodwaters started returning to the Devranchal region.
दोहरीघाट में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर।संवाद
मधुबन। तहसील क्षेत्र के देवरांचल में सरयू नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने की रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन जलस्तर में फिर से वृद्धि होने से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। करीब एक सप्ताह पहले सरयू नदी का जलस्तर खतरा बिंदु के करीब पहुंचने के बाद तेजी से घटने लगा था।
विज्ञापन

बुधवार सुबह आठ बजे हाहा नाला रेगुलेटर पर नदी का जलस्तर 65.24 मीटर दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह यह 65.16 मीटर था। यानी 24 घंटे में जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। नदी का खतरा बिंदु 66.31 मीटर है। गत माह नदी ने 66.06 मीटर की अधिकतम ऊंचाई को छुआ था। इसके बाद पानी लगातार घटते हुए 65 मीटर से भी नीचे पहुंच गया था। इससे देवरांचल के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर बढ़ने लगा है।
विज्ञापन

जलस्तर बढ़ने के कारण गांवों के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। इससे किसानों के साथ पशुपालकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खेतों में पानी भरने से हरे चारे का संकट खड़ा हो गया है। हाहा नाला रेगुलेटर पर तैनात अवर अभियंता मुहम्मद इमरान ने बताया कि पिछले चार दिनों से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। हालांकि, अभी पानी बढ़ने की रफ्तार धीमी है। नदी का जलस्तर फिलहाल खतरा बिंदु से करीब एक मीटर नीचे है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed