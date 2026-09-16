Mau News: मारपीट का बदला लेने के लिए की थी हत्या

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पांच टीमें दे रही थीं दबिशपुलिस की पांच टीमें, चिरैयाकोट थाना, रानीपुर, मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली, स्वाट और सर्विलांस की टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ में संभावित जगहों पर दबिश दे रही थीं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मंगलवार की रात 2:30 बजे अब्दोपुर जाने वाले पर घेराबंदी की। दोनों मिर्जापुर गांव की तरफ से नासिरपुर होते हुए रामनवल सिंह डिग्री कॉलेज के रास्ते से जा रहे थे। घटना के 34 घंटे के अंदर ही टीम को सफलता मिली और दोनोें गिरफ्तार कर लिए गए।दो नामजद और पांच अज्ञात पर दर्ज हुई थी प्राथमिकीअनीश कुमार के पिता मनीराम की तहरीर पर पुलिस ने गोलू और मोहित के खिलाफ नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस की पूछताछ में गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना के जलालाबाद निवासी प्रदीप कुमार और डिल्ला निवासी मोहित उर्फ ऋतिक रोशन ने बताया कि बीते 22 अगस्त को वो जलालाबाद गांव निवासी गोलू के साथ चिरैयाकोट थाना के अमिरहां गांव में एक शादी समारोह में आए थे। वहीं पर रानीपुर थाना क्षेत्र के काझा लखनुआडीह निवासी गोल्डी और गोलू के बीच विवाद हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए 14 अगस्त की शाम पांच बजे वो दोनों व गोलू अपने पांच अन्य साथियों के साथ सरसेना पेट्रोलपंप के आगे घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही गोल्डी और अनीश कुमार आए, उनसे वाद विवाद हो गया और गोलू ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया। अनीश कुमार को गोली लग गई और उसकी मौत हो गयी। गोल्डी बच गया और हड़बड़ाहट में पल्सर बाइक छोड़ कर भाग गए थे।युवक की हत्या में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धाराएं बढ़ाते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया है। पांच अन्य की गिरफ्तारी के लिए तीन थानों, स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जल्द ही सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। - अनूप कुमार, एएसपी।