Mau News: धूधूकर जलने लगा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:48 AM IST
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मऊ। घोसी नगर के मदापुर समसपुर में शुक्रवार की सुबह नौ बजे बिजली के पोल पर लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अचानक आग लग गई। जिसके कारण छह घरों के तार टूटकर गिर गए और बिजली सप्लाई बाधित हो गई। मुहल्ले के लोगों ने तत्काल बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दी। कुछ देर बाद लाइनमैन मौके पर पहुंचे। अधिशासी अभियंता इंद्र बहादुर मौर्य ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लगने की सूचना मिलने पर कर्मचारियों को तत्काल मौके पर भेजा गया था। संवाद
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