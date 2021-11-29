Mau News: कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बयान से पूर्व सैनिकों में नाराजगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:56 AM IST
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मऊ। जिला पूर्व सैनिक संगठन की मासिक बैठक शुक्रवार को गाजीपुर तिराहा स्थित एक प्लाजा में हुई। पूर्व सैनिकों ने दो दिन पूर्व किए गए कांग्रेस निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयानों पर नाराजगी व्यक्त की और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सलाह दी। कहा कि मऊ दलालों की नहीं देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों की धरती है।
अजय राय ने बीते दिनों मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मऊ जिले के निवासी नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर की अभद्र टिप्पणी की थी। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष क्षत्रपाल सिंह ने कहा कि मऊ की धरती वीरो शहिदों व राष्ट्रभक्तों की धरती है।
इस धरती पर ब्रिगेडियर उस्मान ने जन्म लिया, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया और शेरे नैसेरा कहा जाता है। इस मिट्टी पर नायब सुबेदार केदार सिंह ने जन्म लिया, जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। ऐसे में वीरों की धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना अजय राय के लिए ठीक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसे ठीक कराना चाहिए।
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बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के मुख्य संरक्षक शिवचंद राजभर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री एके शर्मा के खिलाफ अजय राय द्वारा जो बयान दिया गया है वो पूरे जनपद का अपमान है। इस बयान के लिए अजय राय को सार्वाजनिक रुप से मांफी मांगनी चाहिए। बैठक में सभाजीत सिंह, अशोक पांडेय, परमात्मा सिंह, शिवकुमार राम, अरविंद सिंह, सत्या, बृजेश पांडेय, दीपक आदि पूर्व सैनिक मौजूद रहे।
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अजय राय ने बीते दिनों मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मऊ जिले के निवासी नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर की अभद्र टिप्पणी की थी। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष क्षत्रपाल सिंह ने कहा कि मऊ की धरती वीरो शहिदों व राष्ट्रभक्तों की धरती है।
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इस धरती पर ब्रिगेडियर उस्मान ने जन्म लिया, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया और शेरे नैसेरा कहा जाता है। इस मिट्टी पर नायब सुबेदार केदार सिंह ने जन्म लिया, जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। ऐसे में वीरों की धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना अजय राय के लिए ठीक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसे ठीक कराना चाहिए।
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बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के मुख्य संरक्षक शिवचंद राजभर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री एके शर्मा के खिलाफ अजय राय द्वारा जो बयान दिया गया है वो पूरे जनपद का अपमान है। इस बयान के लिए अजय राय को सार्वाजनिक रुप से मांफी मांगनी चाहिए। बैठक में सभाजीत सिंह, अशोक पांडेय, परमात्मा सिंह, शिवकुमार राम, अरविंद सिंह, सत्या, बृजेश पांडेय, दीपक आदि पूर्व सैनिक मौजूद रहे।