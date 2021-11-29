Mau News: भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बने देवेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:58 AM IST
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अमिला। भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश ने संगठन को गति देने और आगामी रणनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा किया है। नई प्रदेश कार्यकारिणी में बड़राव ब्लॉक के उसरी खुर्द गांव निवासी देवेश राय को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। उनके मनोनयन की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह का माहौल है। लोगों ने देवेश राय को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। घोसी चीनी मिल के उपसभापति रजनीश राय, डायरेक्टर करुणेश राय, राजेश यादव, प्रियंका राय, अभिषेक राय आदि लोगों ने उन्हें बधाई दी है।
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